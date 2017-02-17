Работодателям Псковской области напоминают о необходимости предоставления в Пенсионный фонд сведений персонального учета

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области напоминает, что с 1 января 2017 года организации представляют в Пенсионный фонд Российской Федерации два вида отчетности: сведения о застрахованных лицах (представляются ежемесячно), и сведения о страховом стаже застрахованного лица (представляются ежегодно).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении ПФР, сведения о застрахованных лицах необходимо представлять в территориальные органы ПФР ежемесячно не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом (месяцем). Если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Таким образом, последними датами сдачи отчетности по форме СЗВ-М в 2017 году являются 15 февраля, 15 марта, 17 апреля, 15 мая, 15 июня, 17 июля, 15 августа, 15 сентября, 16 октября, 15 ноября, 15 декабря, 15 января 2018 года.

Сведения о страховом стаже застрахованного лица представляется организацией один раз в год, по итогам отчетного периода (года). Отчетность необходимо представить в территориальные органы ПФР не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Таким образом, отчетность за 2017 год должна быть представлена до 1 марта 2018 года.

При снятии с регистрационного учета сведения о страховом стаже застрахованного лица организация должна представить в территориальные органы ПФР не позднее дня представления документов для государственной регистрации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Если численность сотрудников превышает 25 человек, отчетность необходимо представлять в электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью.

На сайте Пенсионного фонда Российской Федерации в свободном доступе размещены программы для подготовки и проверки отчетности, которые в значительной степени облегчают процесс подготовки и сдачи отчетности для плательщиков страховых взносов.

В Пенсионном фонде также подчеркивают, что сведения о начисленных страховых взносах организации должны представлять ежеквартально в органы Федеральной налоговой службы. Данные о начисленных страховых взносах будут учитываться на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц на основании данных, представленных налоговыми органами.

Источник: Псковская Лента Новостей