Благодаря работе судебных приставов в Псковской области должников с «пьяными штрафами» стало меньше

За 2016 год судебными приставами-исполнителями Управления ФССП России по Псковской области исполнено 872 судебных акта и взыскано около 29 миллионов рублей задолженности по административным штрафам, наложенным за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, именно нетрезвые водители часто становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий, которые происходят на дорогах Псковской области. Управлением ФССП России по Псковской области регулярно проводятся мониторинги исполнительных производств о взыскании штрафов, наложенных судами за правонарушения, связанные с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Наказания за эти правонарушения предусмотрены статьями 12.8 и 12.26 КоАП РФ. За 12 месяцев 2016 года в отделах судебных приставов Псковской области находился 3061 судебный акт данной категории на сумму около 92 миллионов рублей. За 2016 год фактически исполнено 872 судебных акта за правонарушения, связанные с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Взыскано 28 миллионов 775 тысяч рублей, что на 7,5 миллионов больше, чем за весь 2015 год.

Следует отметить, что добровольно, должниками исполнено только 323 судебных акта на сумму в 8 миллионов 896 тысяч рублей. К остальным должникам были применены законные меры принудительного воздействия.

Управление ФССП России по Псковской области призывает граждан не допускать такого правонарушения, как управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Ведь стоит отметить, что наказание по вышеприведенным статьям - 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. А за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования с 1 июля 2015 года введена уголовная ответственность.

Источник: Псковская Лента Новостей