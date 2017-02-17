В Пскове обсудили вопросы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества

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Путин уверен, что ушедшие в отставку главы регионов смогут реализовать себя на других участках работы9
Глава Фонда развития гражданского общества не видит оснований для прогнозов о новых отставках губернаторов9
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Борьба с бедностью как заработок богатых«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Похоже, российская власть заметила, наконец, российскую нищету. На Гайдаровском форуме вице-премьер Ольга Голодец вдруг назвала «серьезнейшей проблемой» минимальный...
Временно исполняющий полномочия начальника Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Евгений Лукьянец провел совещание с сотрудниками уголовно-исполни
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в рамках рабочей поездки в Псковскую область Евгений Лукьянец принял участие в комплексных учениях «Итог - 2017», после окончания которых ознакомился с условиями службы сотрудников уголовно-исполни
Евгений Лукьянец провел рабочее совещание с сотрудниками УИИ, на котором довел до сотрудников информацию о материально-техн
В завершение встречи сотрудники уголовно-исполни
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в рамках рабочей поездки в Псковскую область Евгений Лукьянец принял участие в комплексных учениях «Итог - 2017», после окончания которых ознакомился с условиями службы сотрудников уголовно-исполни
Евгений Лукьянец провел рабочее совещание с сотрудниками УИИ, на котором довел до сотрудников информацию о материально-техн
В завершение встречи сотрудники уголовно-исполни
Источник: Псковская Лента Новостей