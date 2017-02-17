Елена Бибикова и Александр Васильев проведут прием граждан в Пскове

Член Совета Федерации ФС РФ Елена Бибикова проведет прием граждан по личным вопросам 21 февраля с 10.00 до 12.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия». Запись по телефону 8(8112) 66-25-12.

Депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Васильев в рамках работы на региональной неделе будет принимать жителей области 27 февраля с 10.00 до 13.00. Запись по телефону 8(8112)66-24-60.

Личный прием граждан проводится в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» по адресу: Псков, ул Гоголя, д 9. Справки по телефону 66-25-12.

Напомним, депутаты-единороссы различных уровней и специалисты областной администрации проводят приемы граждан в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. С графиком приема можно ознакомиться на сайте регионального отделения партии.

Источник: Псковская Лента Новостей