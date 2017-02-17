Глава Рособрнадзора: Регионы должны использовать результаты оценочных процедур для повышения качества образования

Объективность проведения всех оценочных процедур в образовании, от государственной итоговой аттестации до Всероссийских проверочных работ и итоговых сочинений, и выстраивание эффективной системы использования результатов этой оценки для повышения качества школьного образования - такие задачи перед региональными органами управления образованием в России поставил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов в ходе Всероссийского совещания «Перспективы развития региональных систем образования».

«Последние результаты международных исследований качества образования показали, что Россия сделала серьезный рывок вперед. В том числе это произошло за счет достижения объективности оценки в итоговой аттестации в 11 классах», - отметил Сергей Кравцов.

Однако, по его словам, при проведении других оценочных процедур, таких как Всероссийские проверочные работы и итоговое сочинение, существуют проблемы с объективностью оценивания. Это будет учитываться при переходе к новой модели контрольно-надзорной деятельности в образовании на федеральном и региональном уровнях. Школы, демонстрирующие аномальные показатели по результатам оценочных процедур, в достоверности которых есть основания сомневаться, будут становиться объектами проверок в первую очередь.

Сергей Кравцов рассказал о составляющих элементах и принципах построения единой системы оценки качества образования, которая сейчас создана в России и включает в себя государственную итоговую аттестацию в 9 и 11 классах, Всероссийские проверочные работы (ВПР), национальные исследования качества образования (НИКО), международные сопоставительные исследования качества образования и исследования компетенций учителей.

«Следующая наша задача - увязать все оценочные процедуры с работой инспекции, институтов повышения квалификации и методических кабинетов. Результаты оценочных процедур должны анализироваться и использоваться в практической работе. Все должно работать в системе и на развитие», - заявил глава Рособрнадзора.

Федеральный институт оценки качества образования (ФИОКО) сейчас аккумулирует в единой системе результаты всех оценочных процедур на федеральном уровне. По словам Сергея Кравцова, аналогичные центры необходимо создать в регионах на базе региональных центров обработки информации (РЦОИ).

Эти центры должны вести все направления исследований качества образования в регионе (ВПР, НИКО, участие в международных исследованиях) и анализировать полученные данные. Результаты этого анализа должны использоваться региональными органами управления образованием, институтами повышения квалификации и методическими службами для работы с каждой школой и учителем.

Еще одной актуальной задачей для регионов, по словам главы Рособрнадзора, является формирование экспертного сообщества по оценке качества образования. К контрольно-надзорной деятельности в отношении школ необходимо привлекать в качестве экспертов учителей и директоров, которые показывают высокие результаты, чтобы они в ходе проведения инспекции могли помочь проверяемой школе сформировать программу развития.

Замминистра образования и науки РФ Ирина Кузнецова в ходе совещания рассказала о работе, которую ведет Минобрнауки России по совершенствованию качества российского образования. В числе актуальных задач она назвала модернизацию федеральных государственных образовательных стандартов, в которых необходимо более четко сформулировать результаты обучения, как в отношении содержания образования по учебным дисциплинам, так и в отношении личностных результатов обучающихся. Также, по ее словам, необходимо акцентировать внимание на адресной работе со школами, имеющими низкие образовательные результаты, совершенствовании системы педагогического образования и системы повышения квалификации учителей.

«Необходимо расширить систему независимой объективной оценки качества подготовки обучающихся, в том числе выстраивая систему Всероссийских проверочных работ, позволяющих не только развивать практику объективного оценивания в школах, но и формулировать единые для всей страны подходы к отбору ключевого содержания образования и системы оценивания результатов обучения», - отметила замминистра.

И.о. руководителя Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России Ирина Мануйлова акцентировала внимание на повышении корпоративной культуры педагогического сообщества в вопросах оценивания знаний школьников.

«Задача школы – не подготовить школьника к итоговой аттестации и каким-то другим проверочным процедурам, а организовать освоение в полной мере той образовательной программы, которая принята, и на каждом этапе ее освоения каждым обучающимся проводить оценку объективно, принимая соответствующие меры, которые будут способствовать корректировки индивидуальных учебных планов и обеспечивать постепенное достижение достаточно высоких результатов у каждого ученика», - заявила Ирина Мануйлова.

Она также заявила о необходимости модернизировать работу региональных институтов повышения квалификации педагогов. Программы повышения квалификации, которые они реализуют, зачастую не менялись годами и не учитывают проблемы в системе образования региона, выявленные в результате разных оценочных процедур.

В ходе совещания специалисты Рособрнадзора обсудили с представителями регионов актуальные вопросы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах и Всероссийских проверочных работ в 2017 году.

Источник: Псковская Лента Новостей