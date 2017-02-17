Марина Борисенкова: В Псковской области должна появиться региональная спортивная школа и врачебно-физкультурный диспансер

В Псковской области должна появиться региональная спортивная школа и врачебно-физкультурный диспансер для спортсменов, в том числе и для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В этом уверена депутат областного Собрания от фракции «Единая Россия», председатель Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова.

«Процесс движения инвалидного спорта в регионе - поступательный, - считает она. - Увеличивается количество видов спорта, число спортсменов с ограниченными возможностями, но вся эта работа держится на кадрах пенсионного возраста. И хотя виды спорта инвалидной направленности культивируют региональные общественные спортивные федерации, отсутствие региональной спортивной школы как отдельной структуры ведет к тому, что сейчас в нашей области нет объединяющей структуры по адаптивным видам спорта, отсутствует полноценная материально-спортивная база для инвалидов. Заработная плата тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре и спорту не имеет преференции перед тренерами со здоровыми спортсменами и зачастую находится на уровне прожиточного минимума».

Кроме того, отметила Марина Борисенкова, в регионе нет и врачебно-физкультурного диспансера, как отдельной, самостоятельной организации, имеющей в своем штате специалистов (спортивных врачей) и необходимое оборудование. А между тем только такое учреждение может полноценно выполнять функции лечения, профилактики и восстановления инвалидов.

Эти и другие проблемы М. Борисенкова озвучила во время недавней встречи с паралимпийской чемпионкой, депутатом Государственной Думы Римой Баталовой. Рима Баталова как никто другой понимает необходимость особого отношения к спортсменам-инвалидам, тем более, что российские паралимпийцы успешно отстаивают честь страны на состязаниях самого высокого уровня. Интересы наших паралимпийцев защищает и депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский.

Как рассказала Марина Борисенкова, по итогам встречи предложения по развитию инваспорта в Псковской области были направлены ею в Москву для рассмотрения в Государственной Думе.

Также на встрече поднимался вопрос об отсутствии в регионе спортивной федерации для людей с поражением опорно-двигательного аппарата, из-за чего такие спортсмены не могут получить удостоверение мастера спорта. Как отметила Марина Эдуардовна, инвалид-колясочник, мастер спорта России по академической гребле Вадим Морозов пообещал взяться за решение этого вопроса.

В целом, по словам председателя областного общества инвалидов, встреча с депутатами Государственной Думы вдохновила псковских спортсменов с ограниченными возможностями, среди которых был Евгений Шавлак и Вера Курбанова - призёры области по пауэрлифтингу, Александра Васильева, чемпионка России по настольному теннису, получившая из рук Римы Баталовой удостоверение мастера спорта и соответствующий значок. Самой Марине Борисенковой 13-кратная Паралимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы подарила автобиографическую книгу «Рима Баталова - легенда спорта» с памятной надписью.

Источник: Псковская Лента Новостей