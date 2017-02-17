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29 работодателей Псковской области отказались присоединиться к региональному соглашению о минимальной зарплате

17.02.2017 12:02 ПЛН, Псков

29 работодателей Псковской области отказались от присоединения к региональному соглашению о минимальной заработной плате на 2017 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Напомним, что такое соглашение было подписано 29 декабря 2016 года между администрацией Псковской области, Псковским областным советом профессиональных союзов и некоммерческой организацией «Региональный союз промышленников и предпринимателей Псковской области».

Согласно подписанному документу минимальная заработная плата в Псковской области для работников государственных учреждений, государственных унитарных предприятий области, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, а также для работников, занятых  в социально ориентированных некоммерческих организациях, или работающих у субъектов малого предпринимательства, устанавливалось в размере, равном минимальному размеру оплаты труда, определенному федеральным законом.

Для работников, работающих на территории Псковской области у иных работодателей и относящихся к основному персоналу, минимальная заработная плата устанавливалась в размере 11 450 рублей в месяц. Для работников, относящихся к вспомогательному персоналу,  минимальный размер оплаты труда устанавливался на уровне федерального МРОТ.

13 января 2017 года соглашение вместе с предложением  к работодателям Псковской области о присоединении к нему было опубликовано в газете «Псковская правда».

Работодатели, не планировавшие присоединяться к соглашению, могли в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования предложения о присоединении представить в Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения мотивированный письменный отказ. Своим правом воспользовались 37 работодателей  Псковской области.

В ходе заседания комиссии при Государственном комитете Псковской области по труду и занятости населения, на которой рассматривались все заявления, 8 руководителей организаций приняли решение отозвать свои заявления и присоединились к  региональному соглашению о минимальной заработной плате в Псковской области на 2017 год.

Отказались от присоединения районные потребительские общества (РАЙПО),  ООО «Империал», ООО «Пчелка», ЗАО «Псковпищепром»,  УФПС Псковской области филиал ФГУП «Почта России», ООО «Евро-Керамика», ООО «Леонардо Керамиче», ООО Сбытовое соединение «Псковнефтепродукт» и ряд других.

Добавим, что работодатели, не представившие в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации мотивированный письменный отказ от присоединения к региональному соглашению о минимальной заработной плате, считаются присоединившимися к нему. Действие соглашение распространяется на них со дня официального опубликования предложения и подлежит обязательному исполнению ими.

Источник: Псковская Лента Новостей



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