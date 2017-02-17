Посетителей муниципальных бань Пскова призывают сдавать ценные вещи на кассу

Руководство МП г. Пскова «Банно-прачечный комбинат» призывает посетителей и сотрудников муниципальных бань к бдительности. Эти рекомендации связаны с произошедшей накануне кражей в бане на Конной.

Напомним, вчера, 16 февраля, у сотрудницы женского отделения данной бани украли деньги. Как сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы, в совершении преступления подозревается девочка, на вид лет 10. По словам посетителей, она пришла в женское отделение бани в верхней одежде под предлогом того, что ищет маму, и довольно продолжительное время ходила по раздевалке. Вскоре после того, как ребенок покинул помещение, банщица обнаружила пропажу денег. На место была вызвана полиция. По неподтвержденной информации, речь идет о краже около 9 тысяч рублей.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей директор МП г. Пскова «Банно-прачечный комбинат» Дмитрий Федотов, за последнее время это уже второй случай кражи из подразделений комбината. «В таких учреждениях, как бани, поликлиники, сложно отслеживать подозрительных людей. Ежедневно через нас проходят сотни людей, и, естественно, к каждому в паспорт не заглянешь, а если и заглянешь, то не поймешь, с хорошими намерениями человек пришел или с плохими. Поэтому уберечь посетителей и сотрудников от нечистых на руку людей сложно. От этого никто не застрахован», - пояснил он.

Посетителей муниципальных бань Пскова Дмитрий Федотов призвал сдавать ценные вещи на хранение в кассу. «Это стоит сущие копейки, зато вам все вернут в целости и сохранности, - пояснил директор комбината. - Как бы банщик не пытался, он не сможет уследить за вещами всех посетителей. И если вы пойдете в баню с кошельком, его все равно вытащат». По словам Дмитрия Федотова, проблему могли бы решить индивидуальные закрывающиеся ящики для посетителей, но бани, построенные в советские годы, на это не рассчитаны: в раздевалках попросту не хватит места, и если такие ящики устанавливать, то за счет сокращения числа посадочных мест для посетителей.

Комментируя вчерашний случай кражи денег у сотрудницы бани на Конной, директор комбината пояснил, что подозреваемая зашла в то помещение, в которое не должна была заходить - побродив по раздевалке, она наведалась в комнату банщицы, где та хранила личные вещи (такие помещения есть в каждом банном отделении). По неподтвержденным данным, в тот момент сотрудница бани ненадолго отлучилась, но этого времени девочке оказалось достаточно для того чтобы украсть деньги и уйти.

По словам Дмитрия Федотова, в связи с произошедшим в ближайшее время для сотрудников муниципальных бань будет проведен повторный инструктаж, в ходе которого будут еще раз разъяснены меры по обеспечению сохранности ценных вещей.

Источник: Псковская Лента Новостей