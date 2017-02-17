Снег с дождем и неустойчивый характер погоды ждет псковичей на выходных

Снег с дождем и неустойчивый характер погоды ждет псковичей в ближайшие дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Дождь со снегом, снег с дождем. Завтра во второй половине дня могут быть и прояснения. Погода неустойчивая, температуры смешанные: около 0, ночью - слабо отрицательные, днем - положительные», - рассказала она.

Как долго продлится такой «переходный период», пока непонятно, добавила руководитель местного гидрометцентра.

Источник: Псковская Лента Новостей