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Впервые в Пскове пройдет чемпионат «Молодые профессионалы» среди поваров

17.02.2017 14:33 ПЛН, Псков

С 1 по 3 марта на базе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса пройдет первый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) среди поваров, сообщили в Государственном управлении образования Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в мастерстве будут соревноваться семь молодых специалистов - учащихся профессиональных учебных заведений региона. Участникам соревнований необходимо будет выполнить два модуля заданий, в каждый из которых входит приготовление трех блюд. Оценивать ребят будут преподаватели региональных колледжей и шеф-повара ресторанов города и области.

Победители областного этапа поедут на отборочные соревнования в Якутию, а лучшие в мае отправятся на национальный чемпионат в Краснодар.

Кроме того, в рамках чемпионата псковские работодатели проведут мастер-классы и семинары для студентов и педагогов профессиональных образовательных учреждений. Школьники смогут поучаствовать в квесте «Попробуй себя в профессии» и познакомиться со специальностями, которые можно получить в образовательных учреждения области.

«Этот чемпионат - начальный этап вступления Псковской области в движение "Ворлдскиллс Россия", к которому регион присоединился только в прошлом году. Он позволит оценить степень подготовки специалистов наших учреждений и повысить квалификацию работников отрасли до уровня мировых стандартов. Поэтому на следующем чемпионате мы планируем расширить охват специальностей и провести соревнования уже по десяти направлениям», - отметили в управлении образования.

Worldskills - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки, как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций.

Источник: Псковская Лента Новостей



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