Великолучанка, получившая премию президента РФ, рассказала, почему молодым ученым не стоит ехать на Запад

8 февраля, в день российской науки, в Кремле состоялась церемония награждения молодых ученых, которых лично поздравил глава государства Владимир Путин. Лауреатами премии за 2016 год стали исследователи, работающие в областях физики, математики и медицины.

Президентской премии была удостоена великолучанка, выпускница лицея № 10, а ныне кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова НИЦ «Курчатовский институт» Елена Лущевская. Вместе со своими коллегами из Курчатовского института она ведет исследования в области ядерной физики и физики высоких энергий. Значительная часть их экспериментов, как отметил Владимир Путин, проведена на базе Большого адронного коллайдера.

Как призналась Елена Лущевская корреспонденту Псковской Ленты Новостей, она не ожидала, что станет лауреатом Президентской премии.

«Над этими исследованиями мы работали около 10 лет, - отметила ученый-физик. - Разработки можно применить в ядерной физике. Они имеют важное значение для понимания физики сильных взаимодействий, а также для ответа на философские вопросы, касающиеся истории происхождения Вселенной. Наша Вселенная в первые микросекунды после большого взрыва находилась в состоянии кварк-глюонной плазмы - экстремальном состоянии вещества, которое мы сейчас можем наблюдать на большом адронном коллайдере».

Как отметила великолучанка, сейчас она призывает своих студентов оставаться жить и работать в России и не уезжать за границу. Сама Елена Лущевская в свое время пожила в Германии и пришла к выводу, что жить и работать ученым гораздо выгоднее в родной стране.

«Мой личный опыт показал, что очень часто мы за рубежом оказываемся в роли дешевой рабочей силы, - сказала ученая-физик. - Там очень жесткая конкуренция. Проблема «утечки умов» актуальна и сегодня. Сейчас в НИЦ «Курчатовский институт» есть российско-немецкий исследовательский центр, в котором молодые люди, имеющие научные статьи, получают практически все. Кроме того, еще у нас, в Институте теоретической и экспериментальной физики, есть молодежные надбавки: они тоже не маленькие. В нашей стране для молодых ученых создаются все условия для жизни и развития».

Напомним, что премия президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых учреждены в 2008 году и присуждаются за результаты научных исследований, вносящих значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.

Елена Лущевская является также стипендиатом фонда Эйлера. В 2014 году выиграла грант президента РФ «Молодые кандидаты наук». В 2016 году получила премию за работу по теоретической и математической физике по итогам Конкурса научно-исследовательских работ, посвященных 70-летию ИТЭФ.

Источник: Псковская Лента Новостей