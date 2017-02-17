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Инициативу депутата гордумы Пскова, призывающей не лишать компенсаций по уходу за детьми-инвалидами работающих родителей, поддержали в Москве

17.02.2017 16:27 ПЛН, Псков

Председатель псковской региональной общественной организации социальной поддержки и защиты «Родительский комитет», депутат Псковской городской Думы Елена Полонская приняла участие в съезде «Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей», который на днях прошел в Москве. На встрече с заместителем министра труда и социальной защиты РФ Алексеем Вовчиком псковичка выступила с предложением не лишать работающих родителей ежемесячных компенсационных выплат по уходу за детьми-инвалидами.

Как рассказала Елена Полонская корреспонденту Псковской Ленты Новостей, ее предложение актуально не только для Псковской области, но и в целом для всех регионов РФ.

«Сегодня ежемесячные компенсационные выплаты в размере 5500 рублей по уходу за детьми-инвалидами до 18 лет и инвалидами детства I группы устанавливаются только неработающим трудоспособным лицам. Если же мать, которая ухаживает за ребенком-инвалидом, выходит на работу, то в таком случае она выплаты лишается. Такая же ситуация происходит и в случаях, когда мать решает открыть свое дело или работать на дому», - отметила депутат.

По мнению псковского депутата, такая ситуация в корне несправедлива, ведь суть самой компенсации заложена в названии: это частичное возмещение дохода, который человек мог бы получить, не будь необходимости ухаживать за ребенком с ограниченными возможностями.

«Кроме того, давайте задумаемся, - сказала Елена Полонская, - что сегодня в нашей стране стало приоритетным усыновлять детей-инвалидов. Следовательно, усыновляя ребенка-инвалида, будущие родители заранее понимают, что они не будут получать выплаты в размере 5500 рублей в случае занятости. А 5,5 тысяч рублей лишними не будут ни для какой семьи, взявшей на себя такую серьезную ответственность как воспитание ребенка-инвалида».

Инициативу Елены Полонской Алексей Вовчик предложил изучить и вынести на рассмотрение Совета Федерации и Государственной Думы.

Напомним, на сегодняшний день инвалидам детства I группы и детям-инвалидам положена социальная государственная пенсия. На данный момент пенсия для детей-инвалидов и инвалидов с детства составляет 11 900 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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