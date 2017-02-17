С информацией о плановых отключениях «Псковэнерго» можно ознакомиться на корпоративном портале

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» на период проведения ремонтных работ в сетях производит плановые отключения электроэнергии. С февраля 2017 года с графиком отключений потребители могут ознакомиться на портале ПАО «МРСК Северо-Запада» в разделе «Потребителям» «Передача электроэнергии» https://clients.mrsksevzap.ru/poweroutage или уточнить по телефону «горячей линии» МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Кроме того, данную информацию энергетики традиционно направляют в администрации сельских поселений либо в соответствующие РЭУ, ТСЖ или УК. В целях более массового оповещения населения в настоящее время прорабатывается вопрос о размещении информации о плановых отключениях электроэнергии на официальных сайтах администраций муниципальных районов Псковской области.

Ограничение электроснабжения потребителей обусловлено плановыми ремонтными работами, носит кратковременный характер и необходимо для обеспечения безопасности персонала. В процессе эксплуатации любое оборудование, в особенности электросетевое, требует постоянного обслуживания. Специалисты «Псковэнерго» регулярно проводят диагностику и профилактический ремонт энергообъектов, осуществляют расчистку трасс линий электропередачи. Все эти мероприятия позволяют значительно снизить аварийность и избежать технологических нарушений в сетях в период максимальных нагрузок.

Ограничение подачи электроэнергии осуществляется в соответствии с графиком, в дневные часы, когда большинства потребителей нет дома. Максимальный период ремонтных работ не превышает нескольких часов. При проведении масштабной реконструкции сетей и подстанций периодические ограничения электроснабжения могут производиться на протяжении нескольких дней с обязательным включением света в вечернее время.

«Псковэнерго» просит пониманием отнестись к временным неудобствам из-за отсутствия электроснабжения.

Источник: Псковская Лента Новостей