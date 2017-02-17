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Жители деревни Шики пожаловались главе администрации Островского района на слабый интернет и отсутствие банкомата

17.02.2017 16:17 ПЛН, Псков

В деревне Шики и окрестных населенных пунктах вновь образованной Воронцовской волости отсутствует возможность пользования домашним Интернетом, а также нет банкомата для выдачи наличных средств, чтобы расплатиться за продукты и другие товары. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом рассказали главе администрации Островского района Дмитрию Быстрову депутаты сельского поселения «Воронцовская волость» Светлана Крылова и Вера Никандрова во время встречи с местными жителями в рамках рабочей поездки по сельскому поселению.

«Я соглашусь, что Интернет для сельского жителя также востребован и актуален, как и для того, кто живет в райцентре или мегаполисе. Сейчас это и средство общения с родственниками и знакомыми, кто живет в других городах, и источник нужной информации на любую тему. К тому же, это еще и возможность получения госуслуг, образования, коммуникации с органами власти как федерального уровня, так и местного самоуправления. Вопрос доступности Интернета на вашей территории обязательно возьму на контроль. Я пообщаюсь с представителями сотовых операторов, и мы обсудим пути решения этой проблемы. Считаю, что таких "медвежьих углов", где нет связи и интернет-сообщения, в наше время быть не должно», - ответил руководитель муниципалитета.

Как отметил Дмитрий Быстров, отсутствие банкомата - болевая точка не только деревни Шики, но и еще ряда населенных пунктов сельских поселений. Еще хуже то, что некоторые торговые точки на селе не имеют кассовых аппаратов с возможностью безналичного расчета. Эта проблема также связана с наличием высокоскоростного доступа к Интернету. «Обязать банковские учреждения разместить в каких-то местах аппараты для выдачи наличных средств органы местного самоуправления не могут, но опускать руки мы не собираемся. Например, проработаем вариант периодической организованной доставки жителей к ближайшему банкомату для снятия наличных средств и оплаты за коммунальные услуги», - заверил Дмитрий Быстров.

 

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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