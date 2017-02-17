Дмитрий Быстров ответил на вопрос о судьбе отделения Воронцовской средней школы в деревне Шики

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Количество заявлений об оспаривании кадастровой стоимости в Псковской области увеличилось по сравнению с прошлым годом на 800%2
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Инициативу депутата гордумы Пскова, призывающей не лишать компенсаций по уходу за детьми-инвалидами работающих родителей, поддержали в Москве
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В Пскове на Рижском проспекте полицейские остановили движение транспорта для задержания нескольких человек. ФОТО21
Пскович, который напал на женщину 9 мая, заплатит ей 200 тысяч рублей и отправится в колонию на 8 лет4