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Дмитрий Быстров ответил на вопрос о судьбе отделения Воронцовской средней школы в деревне Шики

17.02.2017 16:39 ПЛН, Псков

В рамках рабочей поездки по территории вновь образованной Воронцовской волости глава администрации Островского района посетил отделение Воронцовской средней образовательной школы в деревне Шики.

Директор школы Вера Никандрова показала Дмитрию Быстрову и главе сельского поселения Владимиру Орлову учебные классы и мастерскую образовательного учреждения. С интересом гости осмотрели и уникальные экспонаты школьного музея, открытого в 1987 году.

Как депутат сельского поселения, Вера Никандрова озвучила тревогу местных жителей о дальнейшей судьбе школы в Шиках. На это глава районной администрации ответил: «Хочу вас успокоить, что ни о каком закрытии школы речи не шло и не идет. Это болтовня и слухи, которые распускают те, кто по каким-то причинам заинтересован в поднятии градуса социальной напряженности. Такую же дезинформацию некоторое время назад распускали и в Острове. Это касалось школы № 3. Однако школа продолжает работать, дети учиться и успешно осваивать предметы.

Поясню следующее. Всем известно, что наша страна сейчас находится в непростой экономической ситуации. По этой причине во многих социальных областях вынужденно происходят процессы оптимизации и филиализации.

Но тут важно понимать, что при этом не происходит закрытие и ликвидация каких-то учреждений – детских садов, школ, больниц и тому подобное. Мы стараемся добиться более эффективного расходования средств местного бюджета, поэтому у однотипных по роду деятельности и близко территориально расположенных социальных объектов объединяется административно-хозяйственный аппарат в более крупное юридическое лицо. При этом используем все возможности, чтобы люди, которые, как говорится, работают «на земле» не сокращались и продолжали трудиться на своих местах».


Преподаватель технологии Анатолий Иванов озвучил просьбу коллектива работников Шиковской школы о замене кровли в здании образовательного учреждения. Дмитрий Быстров честно признался, что капитального ремонта именно в этой школе в ближайшее время провести не удастся: «Информацию я услышал, обязательно дам поручение своему заместителю по социальной сфере, чтобы специалисты выехали на место, обследовали, посчитали затраты и думаю в рамках текущего ремонта наиболее проблемные места постараемся закрыть».

Отметим, здание школы в деревне Шики построено в 1976 году. В настоящее время в образовательном учреждении трудятся 10 педагогов, обучается 37 учеников, из них: 2 старшеклассника, 25 – среднее звено и 10 на начальном обучении.

 

 

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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