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Губернатор Андрей Турчак ввел карантин по бешенству в Новоржевском районе

17.02.2017 17:27 ПЛН, Псков

Губернатор Андрей Турчак ввел карантин по бешенству в Новоржевском районе. Соответствующий указ губернатора Псковской области от 13.02.2017 № 10-УГ «О введении карантина» опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Со дня опубликования указа и до истечения 2 месяцев со дня последнего случая заболевания бешенством животных  вводится карантин на дворовой территории дома №4 деревни Мосеево Новоржевского района.

Ограничивается выводка и натаска собак на территории деревни, вывоз собак и кошек за пределы населенного пункта. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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