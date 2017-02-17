Представители Великолукской епархии стали участниками круглого стола «Мы - здоровое население страны»

15 февраля в конференц-зале центральной городской библиотеки им. М.И. Семевского, Центр правовой информации провел круглый стол «Мы - здоровое население страны», на который были приглашены старшеклассники МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Великие Луки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Великолукской епархии, Центр правовой информации Центральной городской библиотеки более десяти лет уделяет достаточно большое внимание работе с детьми, подростками по профилактике пагубных привычек. «Всем хорошо понятно - алкоголики, тем более наркоманы, в библиотеку не придут. Для работы с ними нужны другие знания и методы, другие специалисты и учреждения. Работа по профилактике зависимостей в библиотеке должна быть направлена в основном на здоровых подростков и детей из группы риска» - сказала главный библиотекарь Галина Федорова.

Ежегодно Центр проводит творческие конкурсы для учащихся учебных заведений города: конкурс рисунков и плакатов «Я выбираю жизнь без наркотиков!»; конкурс «Город без наркотиков» среди юных и молодых поэтов нашего города; конкурс на лучший молодежный видеоролик по антинаркотической тематике и пропаганде здорового образа жизни.

Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Великие Луки Елена Муравьева проинформировала учащихся, какое количество подростков и за какие нарушения было поставлено на учет в 2016 году. Она рассказала, за какие правонарушения можно получить штраф или более строгое наказание.

Начальник управления по профилактике правонарушений, противодействию наркомании, защите прав и социальной адаптации несовершеннолетних и отдельных категорий граждан администрации города Великие Луки Виктор Костюченко, вспоминая свои молодые годы, предложил альтернативные методы противодействия пагубным привычкам: занятия спортом, творчеством, чтение литературы. Он рассказал, что делает администрация города для молодежи: был открыт спортивный комплекс на острове Дятлинка, запланировано строительство ледового дворца, велоцентра в зеленой зоне и многое другое.

Руководитель Миссионерского отдела Великолукской епархии иерей Димитрий Ласкин, используя презентацию, напомнил школьникам какие существуют зависимости, как они формируются, что делает Русская Православная Церковь по предотвращению беды.

Руководитель епархиального Молодежного отдела Наталья Ласкина рассказала детям о новомодной в среде молодежи зависимости от вейпов. Термин «вейпинг» происходит от английского слова vape, что означает «вдыхать и выдыхать пар», который производится электронной сигаретой или паровым устройством. Специалисты указывают, что возможные риски вейпинга еще предстоит исследовать. Теоретически использование подобных приборов может дать старт аллергическим заболеваниям лёгких, в том числе астме, могут послужить причиной развития интерстициальной пневмонии (воспалительное заболевание лёгких, при котором поражается соединительная ткань вокруг альвеол). Возможно, вейпинг, как и обычное курение, станет причиной хронической обструктивной болезни легких, при которой человеку трудно дышать.

С неподдельным интересом участники круглого стола прослушали информацию о сохранении здоровья и о том, что полезные навыки - лучшая альтернатива любой вредной привычке.

Источник: Псковская Лента Новостей