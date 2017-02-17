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Изменяется система оплаты труда руководства медицинских организаций Псковской области

17.02.2017 17:38 ПЛН, Псков

Внесены изменения в систему оплаты труда руководства медицинских организаций Псковской области. Соответствующее постановление администрации 09.02.2017 № 59 за подписью и.п. губернатора Максима Жаворонкова опубликовано 17 февраля на сайте «Нормативные правовые акты Псковской области».

Документ вносит изменения в Положение об оплате труда работников медицинских организаций Псковской области (утверждено постановлением администрации от 3 марта 2015 года №97).

Индексация должностных окладов теперь  будет проводиться не ежегодно на основании закона Псковской области, а на основании акта администрации Псковской области, которая определяет размеры и сроки индексации.

Уменьшаются должностные оклады первого заместителя руководителя медицинской организации 80% должностного оклада руководителя соответствующей медицинской организации (ранее – 90%), заместителей руководителя медицинской организации и главного бухгалтера медицинской организации – 70% (ранее - от 70 до 80 %) должностного оклада руководителя соответствующей медицинской организации.

Положение приводится в соответствие с новым областным законом о соотношении зарплат руководителя. Теперь предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного бухгалтера, в расчете на календарный год и средней заработной платы работников учреждения (без учета руководителей, заместителей и главного бухгалтера), определяется учредителем в кратности 1 к 4, а с 1 января 2018 года - в кратности 1 к 3.

В положение вводится специальный раздел об ответственности за превышение предельного уровня среднемесячной зарплаты. Руководители несут дисциплинарную ответственность. В новой редакции излагается перечень должностей.

Отменяется норма о том, что для осуществления стимулирующих выплат руководителям медицинских организаций комитет по здравоохранению централизует 15 процентов средств фонда оплаты труда, предусмотренных на выплату должностных окладов руководителям медицинских организаций.

Постановление вступает в силу через 10 дней после опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. Пункт о должностных окладах начнет действовать через 2 месяца, с 1 апреля 2017 года.

Еще одно постановление администрации вносит изменения в Положение об оплате труда работников государственных органов области, замещающих должности, не являющиеся государственными должностями области и должностями государственной гражданской службы области. Теперь сроки и размеры индексации должностных окладов для них установит администрация области.

Ранее аналогичные решения были приняты в отношении руководства бюджетных учреждений, подведомственных управлению по связи и массовым коммуникациям, руководства учреждений физкультуры и спортаархивовруководства «Псковавтодор» и учреждений ветеринарии, руководства областного Центра занятости населения.

Источник: Псковская Лента Новостей



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