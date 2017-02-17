Декада молодого избирателя пройдет в Псковской области

В соответствии с постановлением ЦИК России каждое третье воскресенье февраля в субъектах Российской Федерации проводится День молодого избирателя. В Псковской области, по традиции, в избирательных комиссиях всех уровней в феврале-марте проходит декада молодого избирателя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома, 17 февраля на заседании Избирательной комиссии Псковской области, в целях повышения правовой и электоральной культуры молодежи и уровня информированности молодых избирателей о выборах, создания условий для осознанного участия в голосовании и повышения интереса молодых и будущих избирателей к вопросам избирательного процесса, а также в связи с проведением в 2017 году выборов в органы местного самоуправления, члены избиркома утвердили постановление о проведении декады молодого избирателя на территории муниципальных образований области.

В программе проведения декады деловые игры, викторины, олимпиады, классные часы, дни открытых дверей, оформление уголков молодого избирателя, встречи и флеш-мобы.

По мнению председателя Псковского областного избиркома Николая Цветкова, молодые люди должны активнее включаться в избирательный процесс и осознанно подходить к принятию решений в своей жизни и брать на себя ответственность за будущее своей страны. «Очень важно повышать участие молодежи в выборах не только как избирателей, но и как кандидатов в органы представительной и законодательной власти, как членов избирательной системы региона», - подчеркнул Николай Цветков.

Напомним, что Избирательная комиссия региона уделяет особое внимание организации совместной работы с молодежными общественными объединениями, организует мероприятиях, направленные на повышение правовой культуры и обучение молодых и будущих избирателей.

В январе областной избирком и представители региональных молодежных организаций определили основные направления по взаимодействию в 2017 году и включили в план работы совместные проекты, которые позволят привлечь как можно больше молодежи для участия в конкурсах, играх, вебинарах, стажировках, тренингах, мастер-классах, круглых столах, а также провести традиционные парламентские дебаты и встречи с активом в выездных молодежных лагерях с целью качественного обмена опытом.

Избирательная комиссия Псковской области и Молодежный парламент региона выразили желание подписать соглашение о сотрудничестве. По их мнению, создание единого механизма взаимодействия будет способствовать повышению уровня политической и правовой культуры будущих и молодых избирателей Псковской области, созданию условий для участия молодежи в политической жизни общества и преодолению абсентеизма. Подписание соглашения намечено на начало марта текущего года.

Добавим, что Избирательная комиссия Псковской области совместно с региональными молодежными организациями за последнее время подготовили и представили интересные молодежные проекты, которые были отмечены в ЦИК России.

Источник: Псковская Лента Новостей