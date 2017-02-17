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Операция «Оружие» прошла в Великих Луках и Островском районе

17.02.2017 17:43 ПЛН, Псков

С целью выявления и пресечения нарушений правил хранения и ношения гражданского оружия, в Великих Луках в Островском районе проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, в профилактических мероприятиях были задействованы сотрудники подразделений центра лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Псковской области и участковые уполномоченные полиции.

По результатам проверок выявлено 6 нарушений гражданами установленных сроков продления разрешений на оружие и правил хранения оружия. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Изъято 6 единиц гражданского оружия, добровольно сдано 5 единиц оружия.

В ходе проверок, сотрудники Росгвардии проводили работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия. Доводилась информация об административной ответственности за стрельбу в не отведенных для этого местах,  ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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