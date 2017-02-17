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В ИК-2 прошло заседание юридической клиники

17.02.2017 18:30 ПЛН, Псков

В ИК-2 УФСИН России по Псковской области прошло заседание юридической клиники. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, колонию посетили представители Псковского филиала Академии ФСИН России под председательством доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин Андрея Щербакова.

В ходе работы юридической клиники лицам, отбывающим наказание в исправительном учреждении, была оказана практическая помощь по разъяснению законодательства Российской Федерации. Осужденные, обратившиеся с различными вопросами личного характера, получили исчерпывающие квалифицированные ответы.

УФСИН России по Псковской области давно и тесно взаимодействует с юридической клиникой Псковского филиала Академии ФСИН России. Представители юридической клиники на постоянной основе посещают исправительные учреждения Псковской области. Таким образом, осужденным предоставляется возможность разрешить наиболее сложные юридические вопросы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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