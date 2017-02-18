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Приметы, связанные с коровами, вспоминают по народному календарю

19.02.2017 09:45 ПЛН, Псков

Память Святого Вукола - ученика апостола Иоанна Богослова — почитают православные сегодня, 19 февраля. Как сообщает «Календарь праздников, он был первым епископом Смирнской церкви в Малой Азии. В народе праздник назывался Вакул Телятник.

На Вукола, как и накануне, особое внимание уделяли коровам, заботились о том, чтобы они благополучно отелились. Считалось, что с этого дня начинают появляться на свет телята (таких телят, родившихся в феврале, называли жуколами). Крестьяне так и говорили: «Придут Вуколы - перетелятся все жуколы». Стельным коровам в этот день давали много корма, причем лучшего. Хлев окуривали чабрецом, чтобы телята у коров рождались крепкими, а молоко было вкусным.

С появлением телят был также связан обряд моления молока. По истечении 12 удоев после отела, когда молоко становилось годным к употреблению, хозяйки на нем варили кашу. Старшая женщина в доме ставила горшок с кашей в чашку с овсом и обкладывала сеном, а затем всю эту конструкцию трижды поднимала над головой и приговаривала: «На сто бычков! На тысячу телушек!». После этого вся семья садилась за стол и съедала кашу. Сено и овес отдавали корове, а приволоку (пенку, снятую с каши) - теленку.

На Вукола вспоминали приметы, связанные с коровами: «Если ласточка пролетит над коровой, та будет плохо доиться»; «Коли под копытом мокро, так корова молока убавит»; «Если принесет корова двойней одношерстных телят - к добру, разношерстных - к худу»; «Теленка по спине не гладь - захилеет». Существовали особые приметы и на погоду. Говорили, что мороз в этот день обещает бурную весну, сухое и жаркое лето.

Источник: Псковская Лента Новостей



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