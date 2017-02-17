В Пскове подвели итоги конкурса «Учитель года»

В пятницу, 17 февраля, в Псковском педагогическом комплексе прошла торжественная церемония закрытия конкурсов профессионального мастерства «Учитель года-2017», «Воспитатель года-2017», «Педагогический дебют-2017». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов МСУ, в этом году в заочном и очном этапах приняли участие более трехсот человек, непосредственно в очном этапе соревновались 13 учителей, 8 воспитателей и 19 молодых педагогов.

Торжественную церемонию объявления победителей открыл председатель жюри, начальник Управления образования администрации Пскова Игорь Прокофьев, поблагодарив всех участников за решимость «включиться в кропотливую, изнурительную работу»: «Это время не прошло для вас даром, вы познакомились с коллегами и их мастерством, смогли поделиться своим».

Начальник Государственного Управления образования Псковской области Александр Седунов положительно оценил проделанную администрацией Пскова работу по вовлечению в конкурс как можно больше педагогов. Он пожелал использовать все учебно-методические находки и решения конкурса в ежедневной работе и делиться ими с коллегами области и всей страны.

Глава города Пскова Иван Цецерский отметил особую роль руководителей и коллективов школ и дошкольных учреждений, которые переживают за своих конкурсантов и поддерживают их, а также беспристрастное жюри. «Приятно, что мне удалось побывать на открытом этапе конкурса «Педагогический дебют» по теме патриотического воспитания. Масса впечатлений. Конкурс открывает новые имена и новые методики. Нет похожих уроков, поэтому учитель должен всегда быть в драйве, динамичным и креативным», - сказал глава города. В заключение Иван Цецерский поблагодарил директора Псковского педагогического комплекса Любовь Николаеву за ежегодное участие в организации мероприятия.

Заместитель главы администрации города Мария Михайлова пожелала воспитателям такой степени доверия, чтобы воспитанники привели к ним в группы и своих детей.

В конкурсе «Педагогический дебют» среди воспитателей третье место заняла воспитатель детского сада №24 Лилия Садовая, второе место - воспитатель детского сада №40 Анна Сорокина, победителем в номинации стала воспитатель детского сада №50 Маргарита Игонен.

Победителем в этой же номинации среди учителей стала учитель литературы школы №2 Анастасия Сыпко, второе место занял учитель истории и обществознания лицея №4 Илья Казанцев, третье место - учитель истории и обществознания Гуманитарного лицея Анастасия Хлюстова.

В номинации «Воспитатель года» третье место заняла музыкальный руководитель детского сада №31 Елена Журавлева, второе место - воспитатель детского сада №18 Александра Денисова, победителем стала воспитатель дошкольного отделения школы №47 Светлана Николаевская.

Церемонию награждения победителей и участников в номинации «Учитель года» провел глава города Пскова Иван Цецерский. Победителем конкурса стала учитель истории и обществознания школы №2 Елена Синева. Второе место занял учитель информационных технологий Технического лицея Сергей Конончук, третье место – учитель русского языка и литературы школы №11 Алена Ланькова.

Добавим, конкурсанты продемонстрировали свой профессионализм, волю к победе в конкурсных заданиях «Методическое соло», «Интернет-ресурс», «Урок», «Педагог-лидер», «Мастер-класс».

Источник: Псковская Лента Новостей