В Щиглицах прошел противопожарный рейд

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Количество заявлений об оспаривании кадастровой стоимости в Псковской области увеличилось по сравнению с прошлым годом на 800%4
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Дороги, которые нас выбираютПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Очередной выпуск «Диванной политики» хочется начать со слов поздравлений. По этому поводу ваш покорный слуга даже галстук напялил, чтобы подчеркнуть величие момента – жаль только, что...
Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам совместно с представителем администрации сельского поселения Логозовской волости в целях недопущения пожаров и гибели на них людей проводились профилактические мероприятия в д. Щиглицы Псковского района.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда проводился подворовый обход домов с печным отоплением, беседы с населением о правилах эксплуатации печного отопления и электрооборудования. Проведено 20 инструктажей по мерам пожарной безопасности, распространено 40 листовок профилактического характера, проведены обследования 7-и отопительных печей. В рамках профилактики, в целях пресечения нарушений правил эксплуатации печного отопления, сотрудники отдела указывали гражданам на имеющиеся недостатки и давали рекомендации по их срочному устранению.
Источник: Псковская Лента Новостей