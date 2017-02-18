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В Щиглицах прошел противопожарный рейд

18.02.2017 14:30 ПЛН, Псков

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам совместно с представителем администрации сельского поселения Логозовской волости в целях недопущения пожаров и гибели на них людей проводились профилактические мероприятия в д. Щиглицы Псковского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда проводился подворовый обход домов с печным отоплением, беседы с населением о правилах эксплуатации печного отопления и электрооборудования. Проведено 20 инструктажей по мерам пожарной безопасности, распространено 40 листовок профилактического характера, проведены обследования 7-и отопительных печей. В рамках профилактики, в целях пресечения нарушений правил эксплуатации печного отопления, сотрудники отдела указывали гражданам на имеющиеся недостатки и давали рекомендации по их срочному устранению.

Источник: Псковская Лента Новостей



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