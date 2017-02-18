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В воскресенье в Псковской области ожидаются мокрый снег и дождь

18.02.2017 15:20 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 19 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Псковской области. 
 
Ветер западных направлений 6-11 метров в секунду. Температура по области: ночью 0…-5, днем  -1…+4.
 
Атмосферное давление низкое.

Источник: Псковская Лента Новостей



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