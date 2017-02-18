Собираться на рыбалку правильно, рекомендуют псковичам псковские спасатели

Для успешной рыбалки необходимо не только запастись наживкой, подготовить рыболовные снасти и принадлежности, но и позаботиться о собственном здоровье и безопасности. Об этом псковичам напоминают в ГУ МЧС России по Псковской области.

Отправляясь на рыбалку, нужно обязательно оставить информацию о себе родственникам или знакомым. Не забудьте взять полностью заряженный мобильный телефон - он может понадобиться в случае возникновения экстренной ситуации, чтобы вызвать службу спасения Важной мелочью могут оказаться свисток и карманный фонарь: в случае непредвиденной ситуации это поможет спасателям при осуществлении поисков в темное время суток.

Возьмите с собой средства спасения: шнур с грузом на конце, нож или крупные гвозди – то, чем можно было бы закрепиться за лед в случае провала, ведь вылезти без опоры весьма проблематично. Не забудьте тщательно защитить от холода ноги, поясницу, голову, шею, кисти рук. Подберите теплую и непромокаемую обувь. Важным элементом зимней рыбалки является надежное и утеплённое место для сидения, ветрозащитное приспособление, термос с горячим чаем, бутерброды.

Одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алкогольное опьянение, поэтому от распития спиртных напитков стоит воздержаться! Каждому рыболову с собой нужно иметь запас необходимых лично ему лекарственных препаратов и средств для оказания первой медицинской помощи.

Кроме того, необходимо хорошо знать водоем, избранный для рыбалки. Опасность представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины, которые покрыты тонким слоем льда. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша. Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, а также в местах сброса вод промышленных предприятий.

Не выходите на лёд в тёмное время суток и при плохой видимости, например, в условиях снегопада или тумана.

Источник: Псковская Лента Новостей