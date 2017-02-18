Белорусские десантники прибыли в Псков для участия в совместных учениях

Белорусские десантники прибыли в Псков для участия в первых в этом году совместных учениях с российскими ВДВ, сообщает «Интерфаксу» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Военнослужащие ВДВ провели торжественную встречу подразделения вооруженных сил Республики Беларусь прибывших в город Псков. Встреча состоялась на аэродроме ВКС России "Кресты"», - сообщили в департаменте.

По его информации, после согласования организационных моментов, белорусские военнослужащие получат у российской стороны необходимое для проведения учения снаряжение и вооружение.

Учение состоится с 28 февраля по 4 марта 2017 года на базе 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ России. Руководителем учений станет командир дивизии гвардии генерал-майор Алексей Наумец.

В рамках реализации этапов тактического учения российские и белорусские десантники будут выполнять учебно-боевые задачи на всю глубину запланированной операции. Особенностью проводимых совместных учений для подразделений обоих государств станет наличие сильно пересеченной местности и глубокий снежный покров.

Источник: Псковская Лента Новостей