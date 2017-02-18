Как преодолеть алкоголизм и прийти к осмысленной семейной жизни, рассказали великолучанам

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Количество заявлений об оспаривании кадастровой стоимости в Псковской области увеличилось по сравнению с прошлым годом на 800%4
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Дороги, которые нас выбираютПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Очередной выпуск «Диванной политики» хочется начать со слов поздравлений. По этому поводу ваш покорный слуга даже галстук напялил, чтобы подчеркнуть величие момента – жаль только, что...
16 февраля в Центральной городской библиотеке имени М.И. Семевского г. Великие Луки состоялась лекция-беседа «Алко- и наркозависимость. Выход есть!» Встреча прошла в конференц-зале библиотеки и была организована Миссионерским отделом Великолукской епархии.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе епархии, перед великолучанами выступила исполнительный директор фонда «Диакония» г.Санкт-Петербург, врач-нарколог Елена Рыдалевская. Основная тема встречи была посвящена вопросу, что делать родственникам людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией.
Источник: Псковская Лента Новостей