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Как преодолеть алкоголизм и прийти к осмысленной семейной жизни, рассказали великолучанам

18.02.2017 19:28 ПЛН, Псков

16 февраля в Центральной городской библиотеке имени М.И. Семевского г. Великие Луки состоялась лекция-беседа «Алко- и наркозависимость. Выход есть!» Встреча прошла в конференц-зале библиотеки и была организована Миссионерским отделом Великолукской епархии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе епархии, перед великолучанами выступила исполнительный директор фонда «Диакония» г.Санкт-Петербург, врач-нарколог Елена Рыдалевская. Основная тема встречи была посвящена вопросу, что делать родственникам людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией. 

Во время беседы с Еленой Рыдалевской родственники попавших в беду зависимости пытались определить для себя важнейшие принципы поведения, необходимые для выздоровления их близких. В жизни большинство женщин, страдая созависимым поведением, в той или иной степени поддерживают злоупотребление своих мужей и сыновей.
 
Отвечая на вопрос, как правильно вести себя по отношению к зависимому, врач-нарколог пояснила: «В первую очередь помощь нужна не больному, а его близким. Важно найти живых людей, которые смогут оказать вам поддержку - группу психологической помощи родственникам зависимых. Нужен адекватный ответ священника, который владеет информацией о проблемах зависимости, как правило, его можно найти в епархии. Надо понимать, что только медицинской помощи в борьбе с зависимостью недостаточно. Зависимость формируется годами, и за 10-20 дней нельзя полностью излечить это заболевание».
 
«Именно с женщины могут начаться перемены в семье алкоголика/наркомана, именно с ее более здравого подхода к себе, к мужу и к их отношениям. Результатом этих перемен должно стать преодоление мужчиной алкоголизма/наркомании, трезвая и осмысленная семейная жизнь», - резюмировала Елена Рыдалевская.
 
Напомним, что благотворительный фонд «Диакония» зарегистрирован 23 апреля 2008 года. На территории Великолукской епархии много лет функционирует реабилитационный центр «Пошитни», названный в честь преподобного Серафима Вырицкого, организованный при участии благотворительного фонда «Диакония» г.Санкт-Петербург. Основными направлениями деятельности Фонда являются: помощь наркозависимым, служба помощи бездомным, а также профилактика ВИЧ СПИД. Миссией Благотворительного фонда «Диакония» является улучшение качества жизни наиболее уязвимых слоев населения, а также объединение усилий различных общественных сил для решения социальных проблем общества.

Источник: Псковская Лента Новостей



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