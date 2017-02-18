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Полиция призывает псковичей не спешить с выполнением инструкций незнакомцев

19.02.2017 11:11 ПЛН, Псков

Полиция напоминает жителям Пскова об участившихся на территории региона фактах мошенничества.

Если вам позвонили с незнакомого номера и сообщили, что ваша банковская карта заблокирована или нужны деньги, чтобы спасти попавшего в беду родственника, при этом под различными предлогами пытаются узнать данные вашей банковской карты и ПИН-код – будьте осторожны - это орудуют мошенники. А чтобы не стать их жертвой, не спешите выполнять инструкции незнакомых лиц.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, не надо торопиться переводить деньги - перезвоните родным и узнайте, все ли у них в порядке. Не сообщайте свои персональные данные незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками банка. Обратитесь за консультацией в ближайшее отделение вашего банка, либо позвоните в его контактный центр, информация о котором расположена на обратной стороне банковской карты.

Познакомьте с особенностями использования Интернета и своих детей, ведь со временем они тоже станут активными его пользователями.

Если вы все-таки стали жертвой нечистых на руку людей – незамедлительно обращайтесь за помощью в полицию по телефону 02.

Источник: Псковская Лента Новостей



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