Полиция призывает псковичей не спешить с выполнением инструкций незнакомцев

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Количество заявлений об оспаривании кадастровой стоимости в Псковской области увеличилось по сравнению с прошлым годом на 800%4
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Дороги, которые нас выбираютПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Очередной выпуск «Диванной политики» хочется начать со слов поздравлений. По этому поводу ваш покорный слуга даже галстук напялил, чтобы подчеркнуть величие момента – жаль только, что...
Полиция напоминает жителям Пскова об участившихся на территории региона фактах мошенничества.
Если вам позвонили с незнакомого номера и сообщили, что ваша банковская карта заблокирована или нужны деньги, чтобы спасти попавшего в беду родственника, при этом под различными предлогами пытаются узнать данные вашей банковской карты и ПИН-код – будьте осторожны - это орудуют мошенники. А чтобы не стать их жертвой, не спешите выполнять инструкции незнакомых лиц.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, не надо торопиться переводить деньги - перезвоните родным и узнайте, все ли у них в порядке. Не сообщайте свои персональные данные незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками банка. Обратитесь за консультацией в ближайшее отделение вашего банка, либо позвоните в его контактный центр, информация о котором расположена на обратной стороне банковской карты.
Познакомьте с особенностями использования Интернета и своих детей, ведь со временем они тоже станут активными его пользователями.
Если вы все-таки стали жертвой нечистых на руку людей – незамедлительно обращайтесь за помощью в полицию по телефону 02.
Источник: Псковская Лента Новостей