Труженики села Псковского района подвели итоги работы в 2016 году

В Нееловском культурно-досуговом центре труженики сельскохозяйственного производства Псковского района в торжественной обстановке подвели итоги работы за 2016 год. По традиции, в зале собрались руководители, специалисты и передовики сельскохозяйственного производства, ветераны - труженики села, руководители сельских поселений, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации.

Открыл собрание глава Псковского района Владимир Лавренов. В приветственном слове он отметил весомый вклад агропромышленного комплекса в развитие экономики района и поблагодарил работников сельского хозяйства за самоотверженный труд на полях и фермах. Благодаря труду фермеров и сотрудников районных предприятий агропромышленного комплекса население Пскова и районов области обеспечивается экологически чистым молоком, мясом, овощами и картофелем. По итогам работы в минувшем сезоне Владимир Лавренов вручил переходящий кубок исполнительному директору ООО «ПсковАгроИнвест» Ирине Толмачевой. Лучшие производственники, специалисты и руководители в этот день были награждены грамотами, премиями и ценными подарками. Чествовали на собрании и ветеранов сельскохозяйственного производства.

Слова благодарности в адрес тружеников села прозвучали от заместителя начальника Государственного управления сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области Татьяны Бабичевой. Она вручила Почетные грамоты от Главного управления сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области. За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Татьяна Бабичева вручила Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ Марине Валяевой – ведущему агроному Россельхозцентра по Псковской области.

Со словами поздравления и благодарности за нелегкий труд выступил генеральный директор ЗАО «Агрофирма «Победа», депутат областного Собрания депутатов Виктор Гречин. Он наградил передовиков сельскохозяйственного производства Благодарностями и ценными подарками от областного Собрания депутатов Псковской области.

Также слова благодарности и поздравления в адрес тружеников села звучали от первого заместителя главы администрации Псковского района Владимира Петрова, директора Псковского агротехнического колледжа Сергея Янкина и начальника управления Пенсионного фонда России в городе Пскове и Псковском районе Алексея Еремина. В адрес работников сельского хозяйства прозвучали пожелания хороших, обильных урожаев, высоких надоев молока, успешного развития сельского хозяйства, благополучия, здоровья и новых достижений в нелегком труде.

Творческим подарком для сельских тружеников стала концертная программа, в которой приняли участие танцевальные коллективы и вокалисты района.

Источник: Псковская Лента Новостей