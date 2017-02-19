Беспечность при эксплуатации газового оборудования приводит к трагедии, напоминают в МЧС

Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих газовых приборов и их содержание в надлежащем состоянии несут их владельцы, напоминают в ГУ МЧС России по Псковской области.

К сожалению, люди зачастую пренебрегают элементарными правилами безопасности, а беспечность при эксплуатации газового оборудования зачастую приводит к трагедии.

Следует помнить, что газ в смеси с воздухом взрыво- и пожароопасен. Любой открытый огонь (спички, сигареты и т.д.), электрическая искра, возникшая при включении и выключении электроприборов в загазованном помещении – все это может служить источником воспламенения и привести к взрыву и гибели людей.

Во избежание этого помните, что:

1. Приобретать газовые баллоны и газовое оборудование необходимо только в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции. При продаже любой газовый аппарат должен быть снабжён инструкцией по эксплуатации. Запрещается покупать газовые приборы, в том числе газовые баллоны, у посторонних лиц.

2. Газовую плиту следует располагать на расстоянии не менее пяти сантиметров до стены (перегородки). При расположении плиты у горючей стены или перегородки их необходимо оббить сталью по листовому асбесту толщиной 3-5 мм.

3. Гибкие шланги должны быть по возможности короткими (не более 2м) и плотно надетыми на кран. Максимальный срок службы гибкого шланга – четыре года, (предельный может быть проставлен на шланге), но осторожность требует заменять его каждые два года. Зажимной хомут шланга должен обеспечивать полную герметизацию во избежание утечки газа.

4. Газовые баллоны (рабочий и запасной) для бытовых газовых приборов нужно располагать вне зданий (в пристройках, цокольных и подвальные этажах, шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов или редуктор) у глухого простенка на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны быть выполнены из негорючих материалов и запираться на замок во избежание доступа к ним детей и посторонних лиц, а также иметь жалюзи для проветривания.

5. Необходимо организовывать проверку газового оборудования ежегодно. Для этого заключите договор со специализированной организацией на проверку технического состояния газового оборудования.

Многие часто забывают о том, что собственная безопасность, а также безопасность соседей и родственников – это забота не только профессионалов газовой службы, но и самих потребителей. И только правильное использование газа в быту, соблюдение правил безопасности при эксплуатации газовых приборов позволит избежать многих бед, вызванных неосторожным обращением с «голубым» топливом, и сохранить жизнь себе и своим близким.

Источник: Псковская Лента Новостей