Путешественник Сергей Лукьянов пытается раздать долги после возвращения с «кругосветки»

Петербуржец Сергей Лукьянов, обошедший земной шар пешком, пытается раздать долги. Как сообщает «СтарХит», ему необходимо 300 тысяч. В кругосветном путешествии мужчина потратил все сбережения, пенсию и средства, которые занимал у друзей и банков.

Сергей Лукьянов отправился в дорогу 1 апреля 2015 года, а вернулся 4 февраля 2017-го. За это время он побывал в 21 стране и прошел 23,3 тыс км.

«Жену перед путешествием не спрашивал, – отметил путешественник. – Сказал ей: «Нина, пойду вокруг земли пройдусь» и… ушел. Взял с собой сто пар носков, спальник... Денег не брал – отложенных не было. Рассчитывал на пенсию в 8 тысяч и кредитную карту. Потратил 700 тысяч, из них 300 до сих пор должен банкам и друзьям».

«Мне надо еще 2 млн рублей – хочу снова отправиться в «кругосветку», на этот раз через Америку. Надеюсь, появятся спонсоры, я могу, например, кроссовки рекламировать», - сказал путешественник-экстремал.

Напомним, 23 января, за 10 дней до завершения своего путешествия, Сергей Лукьянов побывал в Пскове.

Источник: Псковская Лента Новостей