Военные России начали испытывать в Арктике новую боевую технику

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Количество заявлений об оспаривании кадастровой стоимости в Псковской области увеличилось по сравнению с прошлым годом на 800%4
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Дороги, которые нас выбираютПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Очередной выпуск «Диванной политики» хочется начать со слов поздравлений. По этому поводу ваш покорный слуга даже галстук напялил, чтобы подчеркнуть величие момента – жаль только, что...
Минобороны РФ проводит в арктическом регионе испытания новой военной техники, передает «Росбалт».
«Сегодня специалисты Главного автобронетанкового управления министерства и представители промышленности начали проведение исследований и испытания новых и перспективных образцов вооружения военной и специальной техники в условиях Арктики», - заявил журналистам заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.
Военным на современных образцах снегоболотоходной техники предстоит пройти от поселка Тикси до острова Котельный, а вернуться - по ледовому покрытию моря Лаптевых. Протяженность марша - около 2 тыс. км.
Проверку пройдут армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры и специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления, утчонил зам Сергея Шойгу. Также будут исследованы перспективные арктические кузова-контейнеры, каркасно-надувные быстровозводимые палатки для бойцов, переносные и стационарные средства определения толщины льда, водоочистительные и опреснительные установки, средства медобеспечения.
Источник: Псковская Лента Новостей