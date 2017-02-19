Военные России начали испытывать в Арктике новую боевую технику

Минобороны РФ проводит в арктическом регионе испытания новой военной техники, передает «Росбалт».

«Сегодня специалисты Главного автобронетанкового управления министерства и представители промышленности начали проведение исследований и испытания новых и перспективных образцов вооружения военной и специальной техники в условиях Арктики», - заявил журналистам заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.

Военным на современных образцах снегоболотоходной техники предстоит пройти от поселка Тикси до острова Котельный, а вернуться - по ледовому покрытию моря Лаптевых. Протяженность марша - около 2 тыс. км.

Проверку пройдут армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры и специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления, утчонил зам Сергея Шойгу. Также будут исследованы перспективные арктические кузова-контейнеры, каркасно-надувные быстровозводимые палатки для бойцов, переносные и стационарные средства определения толщины льда, водоочистительные и опреснительные установки, средства медобеспечения.

Источник: Псковская Лента Новостей