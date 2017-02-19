Профилактический противопожарный рейд прошел в Великих Луках

Профилактический рейд прошел в частном жилом секторе на территории г. Великие Луки в районе ул. Малышева, ул. Астратово, ул. Мирная, ул. Молодогвардейцев, ул. Тургенева, ул.Холмской.

Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Псковской области, в рейде приняли участие сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки, начальник отдела семьи, материнства и детства территориального управления социальной защиты населения г. Великие Луки, социальный педагог Великолукской школы-интерната, инспектор ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Великие Луки, специалист управления образования администрации г. Великие Луки, заместитель председателя комитета по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Великие Луки, заведующий отделением социальной помощи семьям и детям центра социального обслуживания г. Великие Луки.

В ходе рейда по мерам пожарной безопасности было проинструктировано 14 человек, в том числе 8 лиц категории неблагополучных граждан, вручено 19 агитационных материалов, проведено 10 профилактических бесед на тему пожарной безопасности в индивидуальных жилых домах, требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, требований пожарной безопасности, предъявляемых к электрооборудованию жилого дома.

Источник: Псковская Лента Новостей