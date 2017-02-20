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Начинается масленичная неделя, православные готовятся к Великому посту

20.02.2017 09:51 ПЛН, Псков

В понедельник у православных наступила Масленица, или Сырная седмица.

Обычай праздновать Масленицу берет свое начало с древнейших времен - с греческих и римских вакханалий и сатурналий. Славяне-язычники справляли в этот период года весенний праздник - проводы зимы и встречу весны.

Сегодня традиция празднования Масленицы далека от религии и имеет скорее языческий, развлекательный характер. Однако православное отношение к этому периоду кардинально иное: радость, связанная с ним, имеет глубокий религиозный смысл, который кроется в победе добра над злом, ожидании Царства Божьего.

Основная идея Сырной седмицы - подготовка к Великому посту, который завершается праздником Воскресения Христова. Это время, когда верующие больше задумываются о Боге.

Церковь предписывает в эти дни отказываться от мясной пищи. В период Сырной седмицы можно употреблять в пищу сыр и другие молочные продукты, включая масло (отсюда - масленица).

Последний день Масленицы - Прощеное воскресенье, когда Церковь вспоминает изгнание Адама из рая - событие, которое напоминает людям о необходимости очиститься от грехов. Согласно православным канонам, в этот день людям следует вспомнить все свои прегрешения и обиды, нанесенные близким, попросить у них прощения и самим от всего сердца их простить, чтобы с чистым сердцем вступить в период Великого поста, время молитвы и покаяния.

В Псковской области масленичная неделя начнется 20 февраля с областного фольклорного фестиваля «Масленичный разгуляй». В нем примут участие фольклорные коллективы Псковской области. В программе фестиваля концерт, выставка «Масленичное чучело», конкурсы исполнителей традиционных масленичных песен и масленичных угощений. Фестиваль начнется в 14.00 по адресу: г. Псков, ул. Набат, 5 (Псковский областной колледж искусств). Его организатором выступает Псковский областной центр народного творчества. В 17.00 в выставочном зале Центра народного творчества откроется оригинальная выставка масленичных сувениров, а в 18.00 организаторы праздника приглашают гостей на молодежную вечерку.

21 февраля в Пскове пройдет IV Всероссийская научно-практическая конференция «Зимние праздники русского народного календаря в обрядовой культуре». Ее организатором выступает Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Конференция состоится на базе Псковского государственного объединенного историко-архитектурного музея-заповедника (ул. Некрасова, 7).

С докладами на конференции выступят этномузыкологи, руководители фольклорных коллективов и ансамблей народной песни, преподаватели и студенты образовательных учреждений различных городов России, в том числе Псковской области. К мероприятию приурочены выставка редких библиографических изданий из фондов Псковской областной универсальной научной библиотеки по теме конференции; презентация новых изданий по фольклору и диалектологии Псковского государственного университета; выставка статуэток Б. М. Кустодиева «Гармонист» и «Плясунья». По окончании конференции состоится концерт фольклорного ансамбля Санкт-Петербургской государственной консерватории.

С 20 по 26 февраля в Псковском музее-заповеднике пройдут интерактивные культурно-образовательные программы и мастер-классы для организованных групп учащихся по предварительным заявкам.

25 февраля Музей-заповедник «Изборск» приглашает жителей Псковской области на масленичные гулянья «Встречай весну в Изборске!». В 13.00 в «Нескучном садике» начнется праздничная концертная программа с участием народного коллектива ансамбля «Сказ» им. Виталия Румянцева, ансамбля русской песни «Забава», студентов Псковского областного колледжа искусств. Посетителей музея также приглашают на масленичные игры и забавы в Дом купца Шведова, час русского романса — в Дом купца Белянина. Интерактивные площадки для детей будут организованы на площади у Изборской крепости.

26 февраля с 11.00 в центре Пскова развернется большой праздник «Гуляй, масленица!». Городской культурный центр при поддержке государственного комитета Псковской области по культуре и Управления культуры администрации Пскова представит несколько площадок для всенародных проводов зимы.

В Детском парке пройдут масленичные игры и конкурсы с сюрпризами и потешками. На Октябрьской площади состоится театрализованное представление «Отворяй ворота!» с участием Маслёны, Барина Блина и лучших творческих коллективов города. В программе праздника также состязания в силе и ловкости, мастер-классы по изготовлению поделок ручной работы, угощение горячими блинами и чаем.

Конкурсы, игры и гулянья, посвященные Масленице, которая символизирует прощание с зимой и встречу долгожданной весны, пройдут во всех районах Псковской области.

Афиша  масленичных  мероприятий в Пскове>>> 

Источник: Псковская Лента Новостей



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