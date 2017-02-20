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Руководство псковского регионального отделения ОНФ расскажет в пресс-центре ПЛН о своей деятельности

20.02.2017 12:10 ПЛН, Псков

Пресс-конференция «Результаты деятельности псковского регионального отделения Общероссийского Народного фронта в 2016 году» состоится 21 февраля в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – движение единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения является президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения Народного фронта работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ – повышение качества жизни граждан, контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств.

Спикеры:

  • сопредседатель регионального штаба ОНФ в Псковской области Козловский Всеволод Юрьевич;
  • глава исполкома псковского регионального отделения ОНФ Турчин Григорий Михайлович;
  • руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Сергей Михайлович Елизаров.

Начало в 13.00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН. Псков, улица Петровская, 51. Седьмой  этаж. Кабинет №705.

Аккредитация в редакции «Псковской Ленты Новостей» по телефону 72-22-07.

Читатели могут оставить свои вопросы на форуме под этим сообщением.

Источник: Псковская Лента Новостей



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