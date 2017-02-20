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Для псковских школьников и их родителей снимут фильм о преимуществах рабочих профессий

20.02.2017 12:45 ПЛН, Псков

Председатель Псковского молодежного парламента Денис Матвеев встретился с депутатом Государственной думы от Псковской области Александром Козловским. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, встреча состоялась перед заседанием круглого стола, в котором наряду с депутатами Государственной думы участвовали представители молодежных парламентов из разных регионов страны.

Денис Матвеев и Александр Козловский обсудили ряд вопросов, волнующих не только молодежь. Но молодое поколение, как пояснил Денис Матвеев, готово участвовать в их решении. В частности, Денис Матвеев и Александр Козловский договорились о сотрудничестве в рамках движения «Свое» по формированию программы популяризации рабочих профессий. В скором времени планируется снять фильм для школьников и их родителей, который будет рассказывать о преимуществах и возможностях такой работы для молодежи.

Источник: Псковская Лента Новостей



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