Для псковских школьников и их родителей снимут фильм о преимуществах рабочих профессий

Председатель Псковского молодежного парламента Денис Матвеев встретился с депутатом Государственной думы от Псковской области Александром Козловским. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, встреча состоялась перед заседанием круглого стола, в котором наряду с депутатами Государственной думы участвовали представители молодежных парламентов из разных регионов страны.

Денис Матвеев и Александр Козловский обсудили ряд вопросов, волнующих не только молодежь. Но молодое поколение, как пояснил Денис Матвеев, готово участвовать в их решении. В частности, Денис Матвеев и Александр Козловский договорились о сотрудничестве в рамках движения «Свое» по формированию программы популяризации рабочих профессий. В скором времени планируется снять фильм для школьников и их родителей, который будет рассказывать о преимуществах и возможностях такой работы для молодежи.

Источник: Псковская Лента Новостей