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В псковский Росреестр поступило первое заявление на получение «Дальневосточного гектара»

20.02.2017 13:05 ПЛН, Псков

Сегодня в управление Росреестра по Псковской области поступило первое заявление о предоставлении в безвозмездное пользование гражданам России земельных участков на Дальнем Востоке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс- службе регионального ведомства.

Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, каждый россиянин сможет один раз получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно. С 1 февраля 2017 года все россияне могут стать обладателями гектара земли на Дальнем Востоке.

Источник: Псковская Лента Новостей



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