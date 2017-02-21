Открытое занятие по системе Карла Орфа провела в интеграционных мастерских преподаватель Псковского колледжа искусств Ирина Галковская

Открытый урок с воспитанниками интеграционных мастерских им. Шмитца провела 20 февраля преподаватель Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, музыковед Ирина Галковская.

Как рассказала Ирина Галковская, тема урока была посвящена использованию фонопедических и логопедических упражнений в инклюзивном образовании.

В ходе занятия зрители познакомились с элементами музыкально-педагогических систем Карла Орфа, Дмитрия Огороднова, Виктора Емельянова и др. Молодые люди с ограниченными возможностями показали ряд дыхательных и двигательных упражнений, распевок, голосовых игр, над которыми с большим интересом и усердием работают со своим музыкальным руководителем на хоровых занятиях.

По мнению педагога практически весь музыкально-ритмический и поэтический материал, который тщательно отбирался годами, может быть успешно применён нынешними студентами - будущими педагогами - в их дальнейшей практической деятельности.

«Фонопедические упражнения снимают утомления голосового аппарата, в сочетании с мышечным движением развивают мозговую деятельность, выявляют певческий потенциал, как обычных ребят, так и молодых людей с инвалидностью. Важно, что благодаря новым методикам мы можем организовать процессы самонаблюдения и самоанализа обучающихся, направить их внимание на собственные ощущения во время пения, чтения стихов, движения», - подчеркнула Ирина Галковская.

Отметим, что гостями открытого урока стали заместитель начальника Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Татьяна Владиславовна Николаева, сотрудники Псковского областного института повышения квалификации работников образования, преподаватели и студенты Псковского Государственного университета, Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, специалисты Центра лечебной педагогики.

Добавим, что в 2017 году Псковский областной колледж искусств отмечает 10-летие культурно-творческих проектов с участием преподавателей и студентов колледжа и людей с ограниченными возможностями - воспитанников интеграционных мастерских. Результатом этого творческого сотрудничества должен стать большой совместный благотворительный концерт с участием коллективов колледжа искусств и хора интеграционных мастерских.

Источник: Псковская Лента Новостей