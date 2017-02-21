Бюджетный комитет областного Собрания поддержал публикацию списков с результатами голосования на сайте парламента

Бюджетный комитет Псковского областного Собрания депутатов поддержал предложение первого вице-спикера Виктора Антонова (Единая Россия) о публикации результатов поименного голосования на сайте парламента. Решение принято на заседании комитета 21 февраля. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, предложение принято без обсуждения и комментариев.

В частности, один из пунктов предложенного Виктором Антоновым проекта предусматривает публикацию результатов голосования с фамилиями депутатов на официальном сайте областного Собрания.

Согласно тексту предлагаемой поправки, «при проведении открытого голосования с использованием электронной системы голосования формируется список с результатами голосования, в котором указываются наименование вопроса, по которому проводилось голосование, фамилии, имена, отчества депутатов и результаты голосования каждого депутата.

Списки с результатами голосования по вопросам, включенным в повестку дня сессии Собрания, размещаются на официальном сайте Собрания в течение двух дней по окончании сессии».

Депутат может получить распечатку результатах открытого голосования на бумажном носителе непосредственно на сессии. Для этого необходимо распоряжение председателя Собрания.