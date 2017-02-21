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Специалисты обсудили вопросы, связанные с содержанием подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах Псковской области

21.02.2017 10:51 ПЛН, Псков

В УФСИН России по Псковской области состоялось межведомственное совещание по обсуждению вопросов, связанных с содержанием подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в работе совещания приняли участие представители суда, прокуратуры, полиции Псковской области и руководство УФСИН.

На мероприятии присутствовали начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь, председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев, представители прокуратуры и следственных органов Псковской области, сотрудники УФСИН.

С докладами выступили помощник начальника УФСИН России по Псковской области по соблюдению прав человека в УИС Псковской области Андрей Томилин, а также заместитель начальника МСЧ-78 ФСИН России Ирина Мусатова.

В ходе обсуждения были озвучены проблемные вопросы, на которые необходимо обратить внимание.

Кроме того, в рамках совещания стороны обсудили возможности создания условий содержания в следственных изоляторах Псковской области, обеспечивающих соблюдение прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также контроль сроков содержания под стражей и правовые аспекты использования мер пресечения, исключающих содержание под стражей.

По итогам совещания принято решение о дальнейшем взаимодействии по указанным направлениям деятельности.

Источник: Псковская Лента Новостей



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