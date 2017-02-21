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Глава Пскова участвует в расширенном заседании Центрального совета ВСМС в Москве

21.02.2017 11:22 ПЛН, Псков

Глава города Пскова, член Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ Иван Цецерский сегодня, 21 февраля, принимает участие как руководитель регионального отделения в расширенном заседании Центрального совета общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» (ВСМС) в Москве.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, вступительным словом заседание открыл председатель ВСМС Дмитрий Азаров, приветствовал участников и Президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев.

Дмитрий Азаров выступил с основным докладом об итогах работы ВСМС в 2016 году и направлениях деятельности организации на 2017 год. В повестке дня также завялено рассмотрение опыта региональной работы и организационно-уставные вопросы.

Кроме того, сегодня будет принято решение о награждении почетным знаком ВСМС сторонников и членов организации. От Псковской области к награждению представлена управляющий делами администрации города Пскова Галина Петрова. Всего будет награждено 44 кандидата из разных уголков страны.

В ходе расширенного заседания планируется определить также дату проведения очередного Съезда Всероссийского Совета местного самоуправления в 2017 году.

По окончании работы Центрального совета ВСМС в Совете Федерации пройдет Всероссийское совещание по вопросам подготовки регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», в которой глава Пскова также примет участие.

Источник: Псковская Лента Новостей



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