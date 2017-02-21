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39 нарушений земельного законодательства зафиксировал псковский Росреестр на минувшей неделе

21.02.2017 11:46 ПЛН, Псков

На прошлой неделе специалисты отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Псковской области провели 57 проверок соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 39 нарушений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс- службе ведомства.

Чаще всего субъектами игнорировались положения двух статей КоАП РФ- части 1 ст. 19.5. (невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор - 9 эпизодов) и статьи 7.1 (самовольное занятие земельного участка- 6 случаев).

По итогам проверок возбуждено 15 дел об административных правонарушениях, 14 лиц привлечены к административной ответственности, выдано 31 предписание об устранении нарушений земельного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 185000 рублей. Устранено 7 нарушений.

Источник: Псковская Лента Новостей



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