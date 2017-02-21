39 нарушений земельного законодательства зафиксировал псковский Росреестр на минувшей неделе

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Политика
Пенсии за выслугу лет госслужащим Псковской области вырастут на 20% в связи с повышением пенсионного возраста - законопроект29
Недвижимость
Нестандартные планировки, дизайнерские решения и скидки до 250 тысяч рублей - выгодные предложения недели от «Авентин-Псков» 3
В Псковской области продается двухэтажный коттедж для большой семьи или для открытия гостевого дома10
Общество
Более 2000 рейдов по проверке транспортных средств на наличие сопроводительного документа на древесину провела лесная охрана в Псковской области