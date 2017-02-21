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Омбудсмен Дмитрий Шахов проводит проверку по факту смерти постояльца опочецкого дома-интерната

21.02.2017 11:19 ПЛН, Псков

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов посетил Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов и ознакомился с условиями проживания в нем, а также оказанием необходимой медицинской помощи престарелым гражданам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в аппарате омбудсмена, входе проверки предварительно были изучены первичные документы гражданина, смерть которого у родственников вызвала много вопросов и сомнений. В частности, их интересовала возможность оказания квалифицированной помощи как медицинским персоналом интерната, так и ГБУЗ «Опочецкая межрайонная больница». Кроме того, уполномоченным были изучены документы медицинских работников данного интерната.

Дмитрий Шахов вместе с директором учреждения Анатолием Смирновым осмотрел помещения, где проживают, отдыхают и  лечатся граждане, порядком оплаты соответствующих социальных и медицинских услуг.

Окончательные выводы о соблюдения прав и свобод человека и гражданина в сфере охраны здоровья и на получение квалифицированной социальной помощи будут сделаны в ближайшие две недели при получении соответствующих экспертных заключений.

Добавим, что дом-интернат для инвалидов и престарелых расположен на окраине города Опочки, в живописном месте, рядом с сосновым бором. Он был основан 17 июня 1972 года. Первая очередь дома-интерната на 300 койко-мест была сдана  в мае 1973 года, вторая - в 1974 году.

Источник: Псковская Лента Новостей



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