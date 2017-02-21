Псковский аэропорт будет временно закрыт в 2017 году в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы

Псковский аэропорт будет временно закрыт в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, данную информацию озвучил первый заместитель председателя комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков 21 февраля на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания.

Во время рассмотрения проекта постановления администрации области «О внесении изменений в Государственную программу Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014 – 2020 годы» депутат Юрий Сорокин (Единая Россия) спросил, есть ли планы по расширению авиапарка «хотя бы до одного приличного самолетика».

Игорь Сильченков сообщил, что сейчас ведется работа с инвестором. Возможно, область вообще обновит воздушные суда.

На вопрос о сроках реализации планов представитель государственного комитета по транспорту сообщил, что «этот год сложный», потому что аэропорт будет закрыт на неопределенный срок. Военные планируют реконструировать и перекладывать взлетно-посадочную полосу. В прошлом году они «обошлись малой кровью» - перекладывали плиты по торцам, в этом году планируется заменить плиты посередине.

На какое количество времени будет закрыт аэропорт, неизвестно.

Игорь Сильченков отметил, что ведутся работы по сертификации взлетно-посадочной полосы на 2500 метров, что позволит рассматривать вопросы сотрудничества с другими компаниями. Авиарейсы в Симферополь показали, что авиакомпании заинтересованы в перелетах из Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей