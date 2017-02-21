Более 2000 рейдов по проверке транспортных средств на наличие сопроводительного документа на древесину провела лесная охрана в Псковской области

Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды напоминает, что согласно частям 1 и 2 статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации транспортировка древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа (постановление правительства Российской Федерации от 21.06.2014 № 571 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины»).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете, с 1 июля 2014 года транспортировка древесины без сопроводительного документа является нарушением законодательства.

При этом отмечается, требования ст. 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации распространяются на всю древесину, транспортировка которой осуществляется на территории Российской Федерации, вне зависимости от места рубки (в лесах или за пределами лесов).

С 1 января 2015 года транспортировка древесины без оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного документа влечет наложение административного штрафа, на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией древесины и (или) транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения, либо без таковой; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей с конфискацией древесины и (или) транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения, либо без таковой (часть 5 статьи 8.28.1 КоАП РФ).

Протоколы о таком правонарушении уполномочены составлять должностные лица органов внутренних дел (полиции) и должностные лица органов, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) в пределах своих полномочий.

Лесной охраной в 2016 году проведено более 2000 рейдов по проверке транспортных средств на наличие сопроводительного документа при транспортировке древесины, из них более 700 рейдов проведено совместно с органами внутренних дел (полиции).

В результате проведенных рейдов за отсутствие у индивидуального предпринимателя сопроводительного документа при транспортировке древесины, лесной охраной составлен протокол по части 5 статьи 8.28.1 КоАП РФ. Судебным решением индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения.

Источник: Псковская Лента Новостей