Псковичи отправились в поход по местам боевой славы «Снежный десант»

Сегодня курсанты, сотрудники и ветераны Псковского филиала Академии ФСИН России отправились в историко-патриотический поход по местам боевой славы «Снежный десант - 2017».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе образовательной организации, восьмой по счету поход традиционно проходит по новому маршруту. В течение четырех дней участникам «Снежного десанта» предстоит преодолеть расстояние в сто километров по территории Островского, Палкинского и Псковского районов области, где они смогут увидеть различные фортификационные сооружения Первой и Второй мировой войны. Кроме того, маршрут проложен по местам ожесточенных боев начала июля 1941 года за город Остров.

В деревне Крюки курсанты проведут урок мужества среди учащихся местной средней общеобразовательной школы.

«Историко-патриотические походы дают возможность курсантам ближе познакомиться с историей и природой Псковской области, а посещение фортификационных сооружений позволяет увидеть именно те места, где шли реальные сражения, где солдаты защищали нашу родину от захватчиков. Никакой современный интерактив не заменит такое «живое общение с историей», – отметил инспектор отдела кадров Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Артамонов, который возглавляет команду «Снежного десанта».

Источник: Псковская Лента Новостей