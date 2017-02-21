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Псковская Лента Новостей стала самым цитируемым СМИ Псковской области по итогам 2016 года

Псковская Лента Новостей стала самым цитируемым СМИ Псковской области по итогам 2016 года

ЭПИ «Псковская Лента Новостей» стало самым цитируемым СМИ Псковской области по итогам 2016 года. Такие данные следуют из рейтинга, подготовленного компанией «Медиалогия». Топ-10 самых цитируемых средств массовой...31



До 9 градусов мороза прогнозируют в среду в Псковской области

21.02.2017 17:57 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 22 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег.

Ветер южных направлений 3-8 м/сек. Температура по области: ночью -4…-9, днем -1…-6.

Атмосферное давление низкое.

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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