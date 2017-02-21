Сегодня: Вторник, 21 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Кинокайф Patron - товарная марка, которой можно доверять Ежик в тумане Сплошные праздники Все на масленицу в «Покровский»! Лучшая интерьерная печать в Пскове Европа Плюс - радио №1 в России
Псковская Лента Новостей стала самым цитируемым СМИ Псковской области по итогам 2016 года

Псковская Лента Новостей стала самым цитируемым СМИ Псковской области по итогам 2016 года

ЭПИ «Псковская Лента Новостей» стало самым цитируемым СМИ Псковской области по итогам 2016 года. Такие данные следуют из рейтинга, подготовленного компанией «Медиалогия». Топ-10 самых цитируемых средств массовой...31



Избирательная комиссия Псковской области встретится с лидерами региональных парламентских партий

21.02.2017 15:44 ПЛН, Псков

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков проведет встречи со всеми лидерами партий, которые представлены в Псковском областном собрании депутатов - «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко». По плану встречи пройдут в феврале-марте, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.

Николай Цветков объяснил важность предстоящих мероприятий. «Нам всем необходимо встретиться , чтобы выслушать позиции и предложения руководителей партий по внесению изменений в избирательное законодательство, совместно обговорить вопросы, связанные с предстоящими выборами в единый день голосования 10 марта 2017 года. В наших общих интересах сделать процесс выборов максимально прозрачными и открытым, с широким участием избирателей. Как никогда актуален вопрос повышения легитимности избранных органов публичной власти», подчеркнул он.

Напомним, что основная кампания в 2017 году связана с выборами в органы местного самоуправления. В сентябре предстоит избрать 23 собрания депутатов и городских дум (21 в районах и городские Думы в Пскове и Великих Луках) - всего 380 мандатов депутатов. Выборы глав районов пройдут в Дедовичском, Порховском, Островском, Палкинском, Печорском, Плюсском, Пыталовском районах.

Планируетяя ряд дополнительных выборов – по избранию депутата Невельского районного собрания по одному из округов и депутата Псковского областного Собрания по округу №8 в Великих Луках.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28