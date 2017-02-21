Ульяна Михайлова обратилась к партийцам с просьбой поддержать протестную деятельность профсоюзов

Председатель Псковского областного совета профсоюзов, депутат областного Собрания Ульяна Михайлова обратилась к представителям партий, работающих в Псковской области, с просьбой поддержать деятельность профсоюзов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Ситуация в бюджетной сфере очень изменилась, она ухудшилась в Псковской области, - подчеркнула лидер псковских профсоюзов. - Из Федерации независимых профсоюзов России нам ответили в октябре 2016 года, что только в Псковской области и республике Марий-Эл сложилась подобная ситуация».

Сегодня, по словам Ульяны Михайловой, картина существенно поменялась. «По наблюдениям экспертов, динамика протестных мероприятий в России увеличилась. Первая волна протестов в 2015 году прошла в связи с оргмероприятиями (объединение юрлиц, переход на удаленное управление представительств), вторая волна была вызвана отсутствием индексаций. При этом, пожалуй, только на территории Псковской области выявили уменьшение заработной платы», - отметила она.

Ульяна Михайлова напомнила, что профсоюзы области выбрали специфическую форму сопротивления - сбор подписей. Было отправлено два подписных листа по всем органам МСУ с несколькими требованиями. Это возврат реальной индексации льгот (в результате были трансформированы льготы), второе - об индексации заработных плат и увеличении фондов оплаты труда. Было собрано по 7000 подписей, сведения направили в органы МСУ, но поддержки в этом социальном требовании не нашли. «К декабрю 2016 года стало очевидно, что подобное сейчас происходит более чем в 50 субъектах РФ, - заявила Ульяна Михайлова. - Есть надежда, что профсоюзы поддержат нас».

30 января, обобщив все данные, профсоюзы увидели, что произошло снижение зарплаты, особенно ощутимо в здравоохранении и образовании. Было проведено 6 пикетов и 1 митинг. Совокупно позиция была выражена в форме резолюций. Вчера был получен ответ от губернатора о том, что власти готовы обсудить с нами проблемы в течение февраля 2017 года.

1 марта председатель Псковского облсовпрофа вновь отправится на президиум с целью принимать решение о совместных действиях. «Я предлагаю продолжить протестную деятельность, возможно, мы сможем организовать митинг, выдвигая соответствующие требования. Мы обращаемся к коллегам-партийцам с просьбой рассмотреть в рамках ваших коллегиальных органов базовые требования профсоюзов. Если будет возможность и наши планы совпадут - мы просим поддержать наши мероприятия в форме пикетов, сигнальных требований об индексации зарплат бюджетникам», - призвала Ульяна Михайлова.

Отдельно она упомянула о следующей региональной особенности: при составлении отчетности по указам президента, МСУ включают в ФОТ сельские льготы, что существенно завышает размер реальной зарплаты бюджетников на селе. «Как изменить ситуацию - пока для нас тайна, - отметила Ульяна Михайлова. - Мы получили мнение министерства труда, что так делать нельзя. Но это не является обязательным для органов МСУ. Таким образом, реальные зарплаты на селе мы не видим».

Напомним, Псковский облсовпроф на протяжении нескольких месяцев проводит полномасштабную коллективную кампанию, целью которой является реальный рост заработной платы работников бюджетной сферы в нашем регионе.

Источник: Псковская Лента Новостей